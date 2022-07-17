Стало відомо про ще одного британця у російському полоні

У російський полон потрапив громадянин Британії Джон Хардінг, який останніми роками був парамедиком у лавах полку "Азов".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC на основі російського відеоінтерв’ю з ним.

Як випливає з відео, Хардінг, якому за 50 років, потрапив у полон до бойовиків маріонеткової "ДНР". В "інтерв’ю" він просить прем’єра Британії про допомогу і каже, що йому загрожує смертна кара.

Його родина та друзі підтвердили ВВС, що на відео справді він та що з ними тримають зв’язок представники МЗС Британії.

Хардінг, пише BBC, вочевидь потрапив у полон у травні разом з іншими бійцями "Азова". У лавах полку він з 2018 року. У попередньому інтерв’ю BBC, перед великою війною, він розповідав, що вирішив запропонувати свій досвід військового медика і таким чином підтримати українців у боротьбі.

Нагадаємо, днями до МЗС Британії викликали посла Росії в Лондоні через смерть у полоні гуманітарного працівника з Британії Пола Юрі.