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Стало известно еще о одном британце в российском плену

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 17:29
Джон Хардинг, фото с сайта BBC

В российский плен попал гражданин Британии Джон Хардинг, который в последние годы был парамедиком в рядах полка "Азов".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC на основе российского видеоинтервью с ним.

Как следует из видео, Хардинг, которому за 50 лет, попал в плен к боевикам марионеточной "ДНР". В "интервью" он просит премьера Британии о помощи и говорит, что ему грозит смертная казнь.

Его семья и друзья подтвердили BBC, что на видео действительно он и что с ними держат связь представители МИД Британии.

Хардинг, пишет BBC, вероятно попал в плен в мае вместе с другими бойцами "Азова". В рядах полка он с 2018 года. В предыдущем интервью BBC перед большой войной он рассказывал, что решил предложить свой опыт военного медика и таким образом поддержать украинцев в их борьбе.

Напомним, на днях в МИД Британии вызвали посла России в Лондоне из-за смерти в плену гуманитарного работника из Британии Пола Юри.

Темы: ВеликобританияпленныеРосcия
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