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У Росії масово відкривають кадетські і юнармійські класи - розвідка

Катерина ТищенкоНеділя, 17 липня 2022, 17:44
фото ГУР

У Росії розширюють масштаби військової підготовки для дітей, лише у Бєлгородській області відкрито 500 кадетських та близько 1000 юнармійських класів.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "У Бєлгороді та Бєлгородській області відкрито 500 кадетських класів та близько 1000 юнармійських класів.

Також у російському Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду. Випускників курсів схиляють до підписання контракту з ЗС РФ".

Деталі: ГУР також повідомляє, що не припиняється практика незаконного усиновлення дітей з Донбасу російськими сім’ями.

Так, 14 липня губернатор Московської області Андрій Воробйов анонсував завершення процедури "передачі 9 дітей з "ДНР" під опіку родинам з Підмосков’я".

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Теми: Росіядітивійнарозвідка
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