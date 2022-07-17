В России массово открывают кадетские и юнармейские классы - разведка
В России расширяют масштабы военной подготовки для детей, только в Белгородской области открыто 500 кадетских и около 1000 юнармейских классов.
Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины
Дословно: "В Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юнармейских классов.
Также в российском Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для желающих служить в армии, однако не имеющих соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с ВС РФ".
Детали: ГУР также сообщает, что не прекращается практика незаконного усыновления детей из Донбасса российскими семьями.
Так, 14 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал завершение процедуры "передачи 9 детей из "ДНР" под опеку семьям из Подмосковья".
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