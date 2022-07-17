В России массово открывают кадетские и юнармейские классы - разведка

В России расширяют масштабы военной подготовки для детей, только в Белгородской области открыто 500 кадетских и около 1000 юнармейских классов.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "В Белгороде и Белгородской области открыто 500 кадетских классов и около 1000 юнармейских классов.

Также в российском Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для желающих служить в армии, однако не имеющих соответствующего опыта. Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с ВС РФ".

Детали: ГУР также сообщает, что не прекращается практика незаконного усыновления детей из Донбасса российскими семьями.

Так, 14 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал завершение процедуры "передачи 9 детей из "ДНР" под опеку семьям из Подмосковья".

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