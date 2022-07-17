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У Тбілісі змінять формат підтримки біженців з України

"Європейська правда"Неділя, 17 липня 2022, 17:57
У Тбілісі змінять формат підтримки біженців з України
Фото: Ганна Матвійчук / Суспільне

У мерії Тбілісі оголосили, що з кінця липня змінять формат підтримки українців, які переїхали до Грузії через війну, і зупиняють програму забезпечення житлом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють грузинські ЗМІ, серед яких Interpressnews, цитуючи заяву мерії.

Згідно з нею, програму забезпечення житлом припинять після 31 липня. Натомість з 15 липня українцям пропонуватимуть щомісячну підтримку у розмірі 300 грузинських ларі на родину і 45 ларі на людину додатково.

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У мерії зазначили, що розраховують також на внески від міжнародних організацій World Vision та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які можливо будуть становити 235 ларі на людину.  

За останніми даними мерії, у Тбілісі програмою підтримки з наданням житла скористались понад 5100 українців, з них 2300 і зараз проживають у наданих готелях. Витрати з бюджету на таку підтримку до кінця липня досягнуть 14 млн грузинських ларі.

Як повідомлялося, в Ірландії частину українців, які прибули в країну через війну, планують розмістити на території військового табору через нестачу інших місць.

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Теми: Грузіябіженці
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