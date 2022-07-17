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В Тбилиси изменят формат поддержки беженцев из Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 17:57
В Тбилиси изменят формат поддержки беженцев из Украины
Фото: Анна Матвийчук / Суспільне

В мэрии Тбилиси объявили, что с конца июля изменят формат поддержки украинцев, переехавших в Грузию из-за войны, и останавливают программу обеспечения жильем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают грузинские СМИ, среди которых Interpressnews, цитируя заявление мэрии.

Согласно ему, программу обеспечения жильем приостановят после 31 июля. С 15 июля украинцам будут предлагать ежемесячную поддержку в размере 300 грузинских лари на семью и 45 лари на человека дополнительно.

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В мэрии отметили, что рассчитывают также на взносы от международных организаций World Vision и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которые, возможно, будут составлять 235 лари на человека.

По последним данным мэрии, в Тбилиси программой поддержки с предоставлением жилья воспользовались более 5100 украинцев, из них 2300 и сейчас проживают в предоставленных гостиницах. Расходы из бюджета на такую ​​поддержку к концу июля достигнут 14 млн грузинских лари.

Как сообщалось, в Ирландии часть украинцев, прибывших в страну из-за войны, планируют разместить на территории военного лагеря из-за нехватки других мест.

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Темы: Грузиябеженцы
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