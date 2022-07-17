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На Київщині виявили вже 1346 тіл вбитих окупантами цивільних - Нацполіція

"Українська правда"Неділя, 17 липня 2022, 18:09
На Київщині виявили вже 1346 тіл вбитих окупантами цивільних - Нацполіція
ЕКСГУМАЦІЯ ТІЛ УБИТИХ РОСІЯНАМИ МИРНИХ МЕШКАНЦІВ НА КИЇВЩИНІ. ФОТО ПОЛІЦІЇ

Начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що на Київщині виявили вже 1346 тіл мирних мешканців, які загинули від рук загарбників.

Джерело: Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону

Дослівно: "На сьогодні - це 1346 тіл вбитих цивільних людей. Поліція займається і обстежує лише цивільних осіб".

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Деталі: Він підкреслив, що це не остаточна цифра. Поліція продовжує працювати і знаходити тіла там, де розташовувались російські окупанти в області.

Також Нєбитов додав, що зниклими безвісти вважаються близько 300 осіб. За його словам, багатьох мирних мешканців загарбники могли примусово вивезти з України.

Що було раніше: Наприкінці червня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомляв, що внаслідок російського вторгнення у Київській області загинули 1338 мирних жителів, 700 осіб були вбиті зі стрілецької зброї.

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Теми: війнаКиївська областьжертви
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