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На Киевщине обнаружили уже 1346 тел убитых оккупантами гражданских - Нацполиция

"Украинская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 18:09
ЭКСГУМАЦИЯ ТЕЛ УБИТЫХ РОССИЯНАМИ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ. ФОТО ПОЛИЦИИ

Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что на Киевщине обнаружили уже 1346 тел мирных жителей, погибших от рук захватчиков.

Источник: Андрей Небитов в эфире телемарафона

Дословно: "На сегодняшний день это 1346 тел убитых гражданских людей. Полиция занимается и обследует только гражданских лиц".

Детали: Он подчеркнул, что это не окончательная цифра. Полиция продолжает работать и находить тела там, где размещались российские оккупанты в области.

Также Небитов добавил, что пропавшими без вести числятся около 300 человек. По его словам, многих мирных жителей захватчики могли принудительно вывезти из Украины.

Что предшествовало: В конце июня глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что в результате российского вторжения в Киевской области погибли 1338 мирных жителей, 700 человек были убиты из стрелкового оружия.

Темы: войнаКиевская областьжертвы
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