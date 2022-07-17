Спортсменів-п’ятиборців з РФ та Білорусі відсторонили від участі в міжнародних змаганнях

Міжнародний союз сучасного п’ятиборства (UIPM) у відповідь на звернення української федерації з цього виду спорту, відсторонив спортсменів з Росії та Білорусі від участі у чемпіонатах світу та Європи, а також від усіх офіційних міжнародних змагань під егідою UIPM та ЕАМР.

Джерело: міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у Facebook

Дослівно: "Під санкції загалом потрапили до 150 спортсменів в усіх вікових категоріях. Вони також не мають права змагатися під білим прапором".

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Деталі: Але, за словами міністра, представники РФ та Білорусі досі займають керівні посади у структурі UIPM та EAMP. Українська сторона працює над тим, щоб змінити ситуацію.