Спортсменов-пятиборцев из РФ и Белоруссии отстранили от участия в международных соревнованиях

Международный союз современного пятиборья (UIPM) в ответ на обращение украинской федерации по этому виду спорта отстранил спортсменов из России и Беларуси от участия в чемпионатах мира и Европы, а также от всех официальных международных соревнований под эгидой UIPM и ЕАМР.

Источник: министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook

Дословно: "Под санкции в общей сложности попали до 150 спортсменов во всех возрастных категориях. Они также не имеют права соревноваться под белым флагом".

Детали: Но, по словам министра, представители РФ и Беларуси до сих пор занимают руководящие должности в структуре UIPM и EAMP. Украинская сторона работает над тем, чтобы изменить ситуацию.