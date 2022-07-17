На Донеччині окупанти поранили трьох малих дітей

У Бахмутському районі Донеччини у неділю внаслідок російських обстрілів поранено трьох дорослих і трьох дітей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "17 липня 2022 року окупаційні війська РФ обстріляли м. Соледар та с. Ягідне Бахмутського району.

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Внаслідок масованих атак травмовано трьох громадян віком від 38 до 64 років. Також отримали осколкові поранення троє дітей 2019, 2020 та 2013 років народження".

Деталі: Повідомляється, що зазнали значних руйнувань приватні будинки, господарські споруди та гаражі.

У прокуратурі додали, що наразі ворожий обстріл м. Соледар триває, встановлюються постраждалі особи.