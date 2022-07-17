На Донеччині окупанти поранили трьох малих дітей

У Бахмутському районі Донеччини у неділю внаслідок російських обстрілів поранено трьох дорослих і трьох дітей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "17 липня 2022 року окупаційні війська РФ обстріляли м. Соледар та с. Ягідне Бахмутського району.

Внаслідок масованих атак травмовано трьох громадян віком від 38 до 64 років. Також отримали осколкові поранення троє дітей 2019, 2020 та 2013 років народження".

Деталі: Повідомляється, що зазнали значних руйнувань приватні будинки, господарські споруди та гаражі.

У прокуратурі додали, що наразі ворожий обстріл м. Соледар триває, встановлюються постраждалі особи.