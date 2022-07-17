В Донецкой области оккупанты ранили троих маленьких детей

В Бахмутском районе Донецкой области в воскресенье в результате российских обстрелов ранены трое взрослых и трое детей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "17 июля 2022 года оккупационные войска РФ обстреляли г. Соледар и с. Ягодное Бахмутского района.

В результате массированных атак травмированы трое граждан в возрасте от 38 до 64 лет. Также получили осколочные ранения трое детей 2019, 2020 и 2013 годов рождения".

Детали: Сообщается, что потерпели значительные разрушения частные дома, хозяйственные постройки и гаражи.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время вражеский обстрел г. Соледар продолжается, устанавливаются пострадавшие.