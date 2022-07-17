Віцепрем’єрка Канади прокоментувала рішення щодо турбіни для "Північного потоку-1"

Віцепрем’єрка Канади Христя Фріланд сказала, що вважає складним, але правильним рішення Канади повернути турбіну для російського газопроводу "Північний потік-1" попри санкції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє кореспондент "Укрінформу", цитуючи її заяву після зустрічі міністрів фінансів G20.

"Для Канади це рішення було дуже складним, і я розумію занепокоєння України стосовно цього, але так слід було зробити", - сказала Христя Фріланд.

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За її словами, повернення турбіни було критично важливим для Німеччини. "Від наших німецьких союзників Канада чітко почула, що спроможність Німеччини продовжувати підтримку України може бути під загрозою", - пояснила Фріланд.

Вона також звернула увагу на те, що і США публічно підтримали це рішення, зазначивши, що це важливий сигнал.

"Канада рішуче налаштована підтримувати український народ. Ми вже виділили 3,4 млрд дол фінансової та військової допомоги. Я пишаюся, що Канада була лідером у багатьох аспектах підтримки України та протидії Путіну", - додала вона.

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Христя Фріланд також розкритикувала присутність представників Росії на зустрічі міністрів фінансів G20, порівнявши це з присутністю палія на зустрічі пожежників.

Нагадаємо, минулого тижня уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Прем'єр Джастін Трюдо назвав рішення "дуже важким" та запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну.

У парламенті Канади ініціювали спеціальне засідання, на якому хочуть почути пояснення міністрів з приводу такого рішення, а Світовий конгрес українців, організація української діаспори, подав у Канаді судовий позов щодо цього.

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