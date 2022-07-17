Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Вицепремьер Канады прокомментировала решение по турбине для "Северного потока-1"

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 22:11
Вицепремьер Канады прокомментировала решение по турбине для Северного потока-1
Христя Фриланд, скриншот

Вице-премьер Канады Христя Фриланд сказала, что считает сложным, но правильным решение Канады вернуть после обслуживания турбину для российского газопровода "Северный поток-1", несмотря на санкции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент "Укринформа", цитируя её заявление после встречи министров финансов G20.

По её словам, возвращение турбины было критически важным для Германии. "От наших немецких союзников Канада ясно услышала, что способность Германии продолжать поддержку Украины может быть под угрозой", - пояснила Фриланд.

Реклама:

Она также обратила внимание, что и США публично поддержали это решение, отметив, что это важный сигнал.

"Канада решительно настроена поддерживать украинский народ. Мы уже выделили 3,4 млрд долларов финансовой и военной помощи. Я горжусь, что Канада была лидером во многих аспектах поддержки Украины и противодействия Путину", - добавила она.

Христя Фриланд также раскритиковала присутствие представителей России на встрече министров финансов G20, сравнив это с присутствием поджигателя на встрече пожарных.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, на прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

Премьер Джастин Трюдо назвал решение "очень сложным" и заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину.

В парламенте Канады инициировали специальное заседание, на котором хотят услышать объяснения министров по поводу такого решения, а Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск. по этому поводу.

Читайте также: Самая большая уступка Путину: как Германия и Канада не устояли перед шантажом РФ.

Темы: санкциивойнаКанада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
санкции
США заморозили активы первых индийских алмазных компаний за сотрудничество с российской "Алросой"
Криптогигант Binance рассматривает возможность полного выхода из России
2/3 иностранных деталей в российских дронах сделаны в Китае – группа Ермака-Макфола
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: