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Вицепремьер Канады прокомментировала решение по турбине для "Северного потока-1"

"Европейская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 22:11
Христя Фриланд, скриншот

Вице-премьер Канады Христя Фриланд сказала, что считает сложным, но правильным решение Канады вернуть после обслуживания турбину для российского газопровода "Северный поток-1", несмотря на санкции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает корреспондент "Укринформа", цитируя её заявление после встречи министров финансов G20.

По её словам, возвращение турбины было критически важным для Германии. "От наших немецких союзников Канада ясно услышала, что способность Германии продолжать поддержку Украины может быть под угрозой", - пояснила Фриланд.

Она также обратила внимание, что и США публично поддержали это решение, отметив, что это важный сигнал.

"Канада решительно настроена поддерживать украинский народ. Мы уже выделили 3,4 млрд долларов финансовой и военной помощи. Я горжусь, что Канада была лидером во многих аспектах поддержки Украины и противодействия Путину", - добавила она.

Христя Фриланд также раскритиковала присутствие представителей России на встрече министров финансов G20, сравнив это с присутствием поджигателя на встрече пожарных.

Напомним, на прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для "Северного потока", которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

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Премьер Джастин Трюдо назвал решение "очень сложным" и заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину.

В парламенте Канады инициировали специальное заседание, на котором хотят услышать объяснения министров по поводу такого решения, а Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск. по этому поводу.

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Темы: санкциивойнаКанада
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