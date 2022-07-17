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Українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни - Зеленський

"Українська правда"Неділя, 17 липня 2022, 23:53
Українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни - Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку передадуть Німеччині фактично в порушення санкційного режиму.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, ми обговорили нашу співпрацю, і я подякував йому, подякував Канаді за підтримку. Але окремо наголосив на тому, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку вирішено передати Німеччині фактично в порушення санкційного режиму".

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Деталі: Зеленський підкреслив, що у даному разі мова йде про дотримання санкцій. Президент переконаний, що за одним порушенням санкційного режиму підуть інші - Росія спеціально це робить, шантажуючи газом і провокуючи порушення санкцій.

Президент додав, що існує достатньо шляхів для транзиту російського газу у Європу, і кожна країна повинна зберігати принциповість у питанні санкцій.

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Теми: ЗеленськийКанадасанкції
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