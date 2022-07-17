Українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку передадуть Німеччині фактично в порушення санкційного режиму.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, ми обговорили нашу співпрацю, і я подякував йому, подякував Канаді за підтримку. Але окремо наголосив на тому, що українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", яку вирішено передати Німеччині фактично в порушення санкційного режиму".

Деталі: Зеленський підкреслив, що у даному разі мова йде про дотримання санкцій. Президент переконаний, що за одним порушенням санкційного режиму підуть інші - Росія спеціально це робить, шантажуючи газом і провокуючи порушення санкцій.

Президент додав, що існує достатньо шляхів для транзиту російського газу у Європу, і кожна країна повинна зберігати принциповість у питанні санкцій.

Передісторія:

Минулого тижня уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Україна закликала Канаду не піддаватися на шантаж Кремля, а після рішення викликала керівника посольства Канади.

Джастін Трюдо назвав рішення "дуже важким" та запевнив, що Канада продовжить підтримувати Україну.

У парламенті Канади ініціювали спеціальне засідання, на якому хочуть почути пояснення міністрів з приводу такого рішення, а Світовий конгрес українців, організація української діаспори, подав у Канаді судовий позов щодо цього.