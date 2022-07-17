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Украинцы никогда не воспримут решение Канады о турбине - Зеленский

"Украинская правда"Воскресенье, 17 июля 2022, 23:53
Украинцы никогда не воспримут решение Канады о турбине - Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для "Северного потока", которую передадут Германии фактически в нарушение санкционного режима.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Говорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Конечно, мы обсудили наше сотрудничество, и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но особо отметил, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для "Северного потока", которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что в данном случае речь идет о соблюдении санкций. Президент убежден, что за одним нарушением санкционного режима последуют другие – Россия специально это делает, шантажируя газом и провоцируя нарушение санкций.

Президент добавил, что существует достаточно путей для транзита российского газа в Европу и каждая страна должна сохранять принципиальность в вопросе санкций.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • На прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить прошедшую техническое обслуживание в Канаде турбину для "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.
  • Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля, а после решения вызвала руководителя посольства Канады.
  • Джастин Трюдо назвал решение "очень сложным" и заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину.
  • В парламенте Канады инициировали специальное заседание, на котором хотят услышать объяснения министров по поводу такого решения, а Всемирный конгресс украинцев, организация украинской диаспоры, подала в Канаде судебный иск. по этому поводу.

Темы: ЗеленскийКанадасанкции
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