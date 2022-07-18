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Обстріли Сумщини: понад 50 прильотів за добу, пошкоджена водонапірна вежа

Ольга Глущенко Понеділок, 18 липня 2022, 00:20
наслідки обстрілів, фото: telegram Живицького

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про обстріли громад області 17 липня.

Джерело: Живицький у Telegram

Деталі: Голова ОВА повідомив, що о 13 годині ворог вдарив чотири рази по Юнаківській громаді.

Після 18 години почався артобстріл зі ствольної артилерії, 26 приходів по Шалигінській громаді.

Близько 20.30 розпочався мінометний обстріл Білопільської громади, 25 приходів. Пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа і господарські будівлі місцевого підприємства.

Живицький зазначає, що внаслідок цих обстрілів постраждалих немає.

Теми: Сумська областьвійнаобстріл
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