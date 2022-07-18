Обстріли Сумщини: понад 50 прильотів за добу, пошкоджена водонапірна вежа

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про обстріли громад області 17 липня.

Джерело: Живицький у Telegram

Деталі: Голова ОВА повідомив, що о 13 годині ворог вдарив чотири рази по Юнаківській громаді.

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Після 18 години почався артобстріл зі ствольної артилерії, 26 прильотів по Шалигінській громаді.

Близько 20.30 розпочався мінометний обстріл Білопільської громади, 25 прильотів. Пошкоджені будівлі одного з закладів громади, водонапірна вежа і господарські будівлі місцевого підприємства.

Живицький зазначає, що внаслідок цих обстрілів постраждалих немає.