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Обстрелы Сумщины: более 50 прилетов за сутки, повреждена водонапорная башня

Ольга ГлущенкоПонедельник, 18 июля 2022, 00:20
последствия обстрелов, фото: telegram Живицкого

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах общин области 17 июля.

Источник: Живицкий в Telegram

Детали: Глава ОВА сообщил, что в 13 часов враг ударил четыре раза по Юнаковской общине.

После 18 часов начался артобстрел из ствольной артиллерии, 26 приходов по Шалыгинской общине.

Около 20:30 начался минометный обстрел Белопольской общины, 25 приходов. Повреждены здания одного из заведений общины, водонапорная башня и хозяйственные постройки местного предприятия.

Живицкий отмечает, что в результате этих обстрелов пострадавших нет.

Темы: Сумская областьвойнаобстрел
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