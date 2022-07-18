Обстрелы Сумщины: более 50 прилетов за сутки, повреждена водонапорная башня
Понедельник, 18 июля 2022, 00:20
Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах общин области 17 июля.
Источник: Живицкий в Telegram
Детали: Глава ОВА сообщил, что в 13 часов враг ударил четыре раза по Юнаковской общине.
После 18 часов начался артобстрел из ствольной артиллерии, 26 приходов по Шалыгинской общине.
Около 20:30 начался минометный обстрел Белопольской общины, 25 приходов. Повреждены здания одного из заведений общины, водонапорная башня и хозяйственные постройки местного предприятия.
Живицкий отмечает, что в результате этих обстрелов пострадавших нет.