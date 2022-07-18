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Херсонщина: українські штурмовики вдарили по скупченню живої сили ворога

Ольга Глущенко Понеділок, 18 липня 2022, 01:12
Фото: командування ПС ЗСУ

У Херсонській області українська авіація двічі завдала вогневого ураження по опорному пункту і скупченню живої сили ворога.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Ворог продовжує облаштування оборонних рубежів. В веденні бойових дій обмежений через деморалізацію особового складу, проблеми з логістикою та влучну роботу наших ракетно-артилерійських підрозділів.

Двічі ворог намагався нанести авіаційний удар по звільнених територіях на півночі Херсонщини. Атакувавши наші позиції, негайно ретирувався під натиском вогневого ураження у відповідь".

Деталі: Українські штурмовики двічі завдала вогневого ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного і Давидова Броду.

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Теми: Збройні силивійнаХерсонська областьавіа
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