Херсонщина: українські штурмовики вдарили по скупченню живої сили ворога
У Херсонській області українська авіація двічі завдала вогневого ураження по опорному пункту і скупченню живої сили ворога.
Джерело: Оперативне командування "Південь"
Дослівно: "Ворог продовжує облаштування оборонних рубежів. В веденні бойових дій обмежений через деморалізацію особового складу, проблеми з логістикою та влучну роботу наших ракетно-артилерійських підрозділів.
Двічі ворог намагався нанести авіаційний удар по звільнених територіях на півночі Херсонщини. Атакувавши наші позиції, негайно ретирувався під натиском вогневого ураження у відповідь".
Деталі: Українські штурмовики двічі завдала вогневого ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного і Давидова Броду.