Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Херсонская область: украинские штурмовики ударили по скоплению живой силы врага

Ольга ГлущенкоПонедельник, 18 июля 2022, 01:12
Фото: командование ВС ВСУ

В Херсонской области украинская авиация дважды нанесла огневое поражение по опорному пункту и скоплению живой силы врага.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Враг продолжает обустройство оборонных рубежей. В ведении боевых действий ограничен из-за деморализации личного состава, проблем с логистикой и точной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений.

Дважды враг пытался нанести авиационный удар по освобожденным территориям на севере Херсона. Атаковав наши позиции, немедленно ретировался под натиском ответного огневого поражения".

Детали: Украинские штурмовики дважды нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силывойнаХерсонская областьавиа
Главное сегодня

Об увольнении Баканова и Венедиктовой речь пока не идет - ОП

В битву за Бахмут оккупанты уже бросают "мобилизованных" украинцев – Гайдай

ВСУ отбили вражеские штурмы 8 населенных пунктов и Углегорской ТЭС – сводка

Россия не имеет новых территориальных достижений и затягивает войну в Украине – ISW

Херсонская область: украинские штурмовики ударили по скоплению живой силы врага

обновленоЗеленский отстранил Венедиктову и Баканова

Все новости...
Вооруженные силы
ВСУ отбили вражеские штурмы 8 населенных пунктов и Углегорской ТЭС – сводка
Аналитик ISW Наталья Бугаева: Если у россиян будет возможность, они пойдут на Одессу. Пока у них этой возможности нет
На юге ВСУ уничтожили 36 оккупантов, вражеские ЗРК и другую технику россиян
Последние новости
11:05
Об увольнении Баканова и Венедиктовой речь пока не идет - ОП
10:48
В Литве на границе с Беларусью развернули рекордную с начала года группу мигрантов
10:47
Шойгу приказал оккупантам уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности
10:44
фотоПрокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харьковщины: есть погибшие и раненые
10:44
В Раде хотят законодательно закрепить, что НБУ должен продолжать печать денег – нардеп
10:23
Президент Еврокомиссии летит в Баку договариваться об импорте газа
10:04
Оккупанты атакуют Луганщину, ударили по Николаеву, укрепляются на Херсонщине - ОВА
10:00
В Минцифре анонсировали автоматическую регистрацию ООО для физлиц
09:42
"За Винницу": Воздушные силы уничтожили 30 оккупантов и 20 единиц техники в сутки
09:38
Цены на нефть растут: что влияет на рынок
Все новости...