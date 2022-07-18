Херсонская область: украинские штурмовики ударили по скоплению живой силы врага

В Херсонской области украинская авиация дважды нанесла огневое поражение по опорному пункту и скоплению живой силы врага.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Враг продолжает обустройство оборонных рубежей. В ведении боевых действий ограничен из-за деморализации личного состава, проблем с логистикой и точной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений.

Реклама:

Дважды враг пытался нанести авиационный удар по освобожденным территориям на севере Херсона. Атаковав наши позиции, немедленно ретировался под натиском ответного огневого поражения".

Детали: Украинские штурмовики дважды нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.