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Херсонская область: украинские штурмовики ударили по скоплению живой силы врага

Ольга ГлущенкоПонедельник, 18 июля 2022, 01:12
Херсонская область: украинские штурмовики ударили по скоплению живой силы врага
Фото: командование ВС ВСУ

В Херсонской области украинская авиация дважды нанесла огневое поражение по опорному пункту и скоплению живой силы врага.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "Враг продолжает обустройство оборонных рубежей. В ведении боевых действий ограничен из-за деморализации личного состава, проблем с логистикой и точной работы наших ракетно-артиллерийских подразделений.

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Дважды враг пытался нанести авиационный удар по освобожденным территориям на севере Херсона. Атаковав наши позиции, немедленно ретировался под натиском ответного огневого поражения".

Детали: Украинские штурмовики дважды нанесли огневое поражение по опорному пункту, пункту поставки боекомплекта и по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в районе Благодатного и Давыдова Брода.

Темы: Вооруженные силывойнаХерсонская областьавиа
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