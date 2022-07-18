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Окупанти обстріляли селище на Харківщині, є загиблий

Понеділок, 18 липня 2022, 02:22
Окупанти обстріляли селище на Харківщині, є загиблий
фото: telegram Гусарова

Увечері 17 липня росіяни обстріляли селище Печеніги Харківської – за попередньою інформацією, є загиблий і поранений.

Джерело: Печенізький селищний голова Олександр Гусаров

Пряма мова: "Російська армія продовжує тероризувати мирне населення. О 19.30 російським агресором з РСЗВ було обстріляно селище Печеніги.

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За попередньою інформацією, загинув чоловік 1984 року народження та поранений також один чоловік".

Теми: Харківська областьвійнаобстріл
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