Окупанти обстріляли селище на Харківщині, є загиблий

Увечері 17 липня росіяни обстріляли селище Печеніги Харківської – за попередньою інформацією, є загиблий і поранений.

Джерело: Печенізький селищний голова Олександр Гусаров

Пряма мова: "Російська армія продовжує тероризувати мирне населення. О 19.30 російським агресором з РСЗВ було обстріляно селище Печеніги.

За попередньою інформацією, загинув чоловік 1984 року народження та поранений також один чоловік".