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Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине, есть погибший

Понедельник, 18 июля 2022, 02:22
фото: telegram Гусарова

Вечером 17 июля россияне обстреляли поселок Печенеги Харьковской – по предварительной информации, есть погибший и раненный.

Источник: Печенежский поселковый голова Александр Гусаров

Прямая речь: "Русская армия продолжает терроризировать мирное население. В 19.30 российским агрессором из РСЗО был обстрелян поселок Печенеги.

По предварительной информации, погиб мужчина 1984 года рождения и ранен также один человек".

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Темы: Харьковская областьвойнаобстрел
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