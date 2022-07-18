Оккупанты обстреляли поселок на Харьковщине, есть погибший
Понедельник, 18 июля 2022, 02:22
Вечером 17 июля россияне обстреляли поселок Печенеги Харьковской – по предварительной информации, есть погибший и раненный.
Источник: Печенежский поселковый голова Александр Гусаров
Прямая речь: "Русская армия продолжает терроризировать мирное население. В 19.30 российским агрессором из РСЗО был обстрелян поселок Печенеги.
По предварительной информации, погиб мужчина 1984 года рождения и ранен также один человек".
ВИДЕО ДНЯ