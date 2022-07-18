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В американському ТЦ чоловік відкрив стрілянину: є загиблі та поранені

Ольга Глущенко Понеділок, 18 липня 2022, 05:01
В американському ТЦ чоловік відкрив стрілянину: є загиблі та поранені
ілюстративне фото Getty Images

Троє людей загинули і двоє отримали поранення в неділю ввечері в торговому центрі штату Індіана після того, як озброєний чоловік відкрив стрілянину у фудкорті та був застрелений іншим озброєним цивільним.

Джерело: The Associated Press із посиланням на поліцію штату

Деталі: За словами начальника поліції, чоловік увійшов до торгового центру Greenwood Park Mall із рушницею та кількома магазинами набоїв і почав стріляти у фудкорті.

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Чоловіка вбив озброєний цивільний, сказав полісмен на пресконференції. За його словами, загалом чотири людини загинули, двоє отримали поранення.

Крім того, поліція вивила біля фудкорту і конфіскувала підозрілий рюкзак.

Теми: СШАкримінал
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