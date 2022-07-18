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В американском ТЦ мужчина открыл стрельбу: есть погибшие и раненые

Ольга ГлущенкоПонедельник, 18 июля 2022, 05:01
иллюстративное фото Getty Images

Три человека погибли и двое получили ранения в воскресенье вечером в торговом центре штата Индиана после того, как вооруженный мужчина открыл стрельбу в фудкорте и был застрелен другим вооруженным гражданским.

Источник: The Associated Press со ссылкой на полицию штата

Детали: По словам начальника полиции, мужчина вошел в торговый центр Greenwood Park Mall с ружьем и несколькими магазинами патронов и начал стрелять в фудкорте.

Мужчину убил вооруженный гражданский, сказал полисмен на пресс-конференции. По его словам, всего четыре человека погибли, двое получили ранения.

Кроме того, полиция вывила возле фудкорта и конфисковала подозрительный рюкзак.

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Темы: СШАкриминал
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