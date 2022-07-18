Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В американском ТЦ мужчина открыл стрельбу: есть погибшие и раненые

Ольга ГлущенкоПонедельник, 18 июля 2022, 05:01
В американском ТЦ мужчина открыл стрельбу: есть погибшие и раненые
иллюстративное фото Getty Images

Три человека погибли и двое получили ранения в воскресенье вечером в торговом центре штата Индиана после того, как вооруженный мужчина открыл стрельбу в фудкорте и был застрелен другим вооруженным гражданским.

Источник: The Associated Press со ссылкой на полицию штата

Детали: По словам начальника полиции, мужчина вошел в торговый центр Greenwood Park Mall с ружьем и несколькими магазинами патронов и начал стрелять в фудкорте.

Реклама:

Мужчину убил вооруженный гражданский, сказал полисмен на пресс-конференции. По его словам, всего четыре человека погибли, двое получили ранения.

Кроме того, полиция вывила возле фудкорта и конфисковала подозрительный рюкзак.

Темы: СШАкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
США
Порты США помогут восстановить морскую инфраструктуру Украины
Пентагон о контрнаступлении: ВСУ медленно продвигаются вперед и отражают атаки
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: