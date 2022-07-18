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У Чорному морі можуть дрейфувати міни – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Понеділок, 18 липня 2022, 06:37
У Чорному морі можуть дрейфувати міни – ОК Південь
фото: ОК Південь

Через те, що на морі 2 дні був шторм, зросла небезпека дрейфування мін, зокрема й до берега.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Деталі: Як зазначають в ОК "Південь", у Чорному морі перебувають 2 ворожих ракетних кораблі з 16 крилатими ракетами "Калібр", а також 3 ВДК.

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"Тож залишається вірогідність ракетних ударів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена – на морі 2 дні був шторм, міни можуть дрейфувати, зокрема й до берега", – ідеться в повідомленні.

Теми: Чорне моревійна
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