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В Черном море могут дрейфовать мины – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 18 июля 2022, 06:37
В Черном море могут дрейфовать мины – ОК Юг
фото: ОК Юг

Из-за того, что на море 2 дня был шторм, возросла опасность дрейфования мин, в том числе и к берегу.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Детали: Как отмечают в ОК "Юг", в Черном море находятся 2 вражеских ракетных корабля с 16 крылатыми ракетами "Калибр", а также 3 ВДК.

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"Поэтому остается вероятность ракетных ударов на уровне – высокая, минная опасность в прибрежных зонах – повышена – на море 2 дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу", – говорится в сообщении.

Темы: Черное моревойна
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