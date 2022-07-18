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ЗСУ відбили ворожі штурми 8 населених пунктів і Вуглегірської ТЕС – зведення

Ольга Глущенко Понеділок, 18 липня 2022, 06:57
ЗСУ відбили ворожі штурми 8 населених пунктів і Вуглегірської ТЕС – зведення
фото: Генштаб

Збройні сили відбили штурми ворога на Донецькому, Бахмутському напрямках, а також у районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На Сіверському напрямку ворог періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій українських військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

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На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування ЗСУ в бік державного кордону. Здійснював обстріли в районах міста Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Дібровне, Костянтинівка, Богородичне, Мазанівка, Курулька, Чепіль, Вірнопілля, Нова Дмитрівка та інших. Завдав авіаудару неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку підрозділи противника здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та інших. Ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, бої тривають. Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка українські захисники успішно відбили.

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На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС. Ворог вів штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позицій українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське, Малі Щербаки, Пречистівка. Завдали авіаударів неподалік Новоданилівки і Новоандріївки. Всі спроби  ворожих штурмів у районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець. Загарбники із втратами відійшли.

Противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв’язку.

На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли із застосуванням, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного. Для виявлення змін у положенні ЗСУ та корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА.

Теми: війнаЗбройні сили
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