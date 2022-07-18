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ВСУ отбили вражеские штурмы 8 населенных пунктов и Углегорской ТЭС – сводка

Ольга ГлущенкоПонедельник, 18 июля 2022, 06:57
фото: Генштаб

Вооруженные силы отбили штурмы врага на Донецком, Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Северском направлении враг периодически производит воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижение ВСУ в сторону государственной границы. Совершал обстрелы в районах города Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Руськи Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дибровно, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка и других. Нанес авиаудару неподалеку от Богородичного.

На Донецком направлении подразделения противника произвели обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкое, Северское, Верхнекаменское, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное и других. Враг пытается вести штурмовые действия недалеко от Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спирное и Серебрянка украинские защитники успешно отбили.

На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестового, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имел, отошел. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Берестового.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки. Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские воины свели на нет. Захватчики с потерями отошли.

Противник задействовал средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов спутниковой связи.

На Южнобужском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиаудару у Потемкиного. Для выявления изменений в положении ВСУ и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА.

Темы: войнаВооруженные силы
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