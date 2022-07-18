У Мелітополі колаборанти в паніці готують собі нову мерію – ЗМІ
Мелітопольські колаборанти бояться перебувати у палаці культури імені Шевченка у центрі міста та готують для себе будівлю міськвиконкому.
Джерело: РІА Мелітополь
Дослівно: "Мелітопольські колаборанти у паніці. Вони бояться перебувати у будівлі ПК Шевченка у центрі міста та відмовляються ходити на роботу.
Нині колаборанти вже відновлюють кабінети будівлі міськвиконкому на вулиці Михайла Грушевського. Є інформація, що саме до цієї будівлі вони й вирішили перебратися.
Більше того, вулицю Михайла Грушевського окупаційна влада перекрила бетонними плитами, зробивши її пішохідною".
Деталі: За даними місцевого видання, у ПК Шевченка знаходиться фейкова торгово-промислова палата, РАЦС.
На першому поверсі зайняли кабінети самозванка "начальник військово-цивільної адміністрації" Галина Данильченко та псевдо-губернатор Євген Балицький.
Довідка: ПК Шевченка розташований у Мелітополі на пл. Перемоги 4, а будівля міськвиконкому – на вул. Грушевського 5.