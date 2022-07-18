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У Мелітополі колаборанти в паніці готують собі нову мерію – ЗМІ

Олена РощінаПонеділок, 18 липня 2022, 07:31
Мелітополь, фото Риа-Мелитополь

Мелітопольські колаборанти бояться перебувати у палаці культури імені Шевченка у центрі міста та готують для себе будівлю міськвиконкому.

Джерело: РІА Мелітополь

Дослівно: "Мелітопольські колаборанти у паніці. Вони бояться перебувати у будівлі ПК Шевченка у центрі міста та відмовляються ходити на роботу.

Нині колаборанти вже відновлюють кабінети будівлі міськвиконкому на вулиці Михайла Грушевського. Є інформація, що саме до цієї будівлі вони й вирішили перебратися.

Більше того, вулицю Михайла Грушевського окупаційна влада перекрила бетонними плитами, зробивши її пішохідною".

Деталі: За даними місцевого видання, у ПК Шевченка знаходиться фейкова торгово-промислова палата, РАЦС.

На першому поверсі зайняли кабінети самозванка "начальник військово-цивільної адміністрації" Галина Данильченко та псевдо-губернатор Євген Балицький.

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Довідка: ПК Шевченка розташований у Мелітополі на пл. Перемоги 4, а будівля міськвиконкому – на вул. Грушевського 5.

Теми: Мелітопольокупація
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