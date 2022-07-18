Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Мелітополі колаборанти в паніці готують собі нову мерію – ЗМІ

Олена РощінаПонеділок, 18 липня 2022, 07:31
У Мелітополі колаборанти в паніці готують собі нову мерію – ЗМІ
Мелітополь, фото Риа-Мелитополь

Мелітопольські колаборанти бояться перебувати у палаці культури імені Шевченка у центрі міста та готують для себе будівлю міськвиконкому.

Джерело: РІА Мелітополь

Дослівно: "Мелітопольські колаборанти у паніці. Вони бояться перебувати у будівлі ПК Шевченка у центрі міста та відмовляються ходити на роботу.

Реклама:

Нині колаборанти вже відновлюють кабінети будівлі міськвиконкому на вулиці Михайла Грушевського. Є інформація, що саме до цієї будівлі вони й вирішили перебратися.

Більше того, вулицю Михайла Грушевського окупаційна влада перекрила бетонними плитами, зробивши її пішохідною".

Деталі: За даними місцевого видання, у ПК Шевченка знаходиться фейкова торгово-промислова палата, РАЦС.

ВІДЕО ДНЯ

На першому поверсі зайняли кабінети самозванка "начальник військово-цивільної адміністрації" Галина Данильченко та псевдо-губернатор Євген Балицький.

Довідка: ПК Шевченка розташований у Мелітополі на пл. Перемоги 4, а будівля міськвиконкому – на вул. Грушевського 5.

Теми: Мелітопольокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Мелітополь
Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа
Останні новини
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
Усі новини...
Реклама: