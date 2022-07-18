В Мелитополе коллаборанты в панике готовят себе новую мэрию – СМИ

Мелитопольские коллаборанты боятся находиться во дворце культуры имени Шевченко в центре города и готовят для себя здание горисполкома.

Источник: РИА Мелитополь

Дословно: "Мелитопольские коллаборанты в панике. Они боятся находиться в здании ДК Шевченко в центре города и отказываются ходить на работу.

В настоящее время коллаборанты уже восстанавливают кабинеты здания горисполкома по улице Михаила Грушевского. Есть информация, что именно в это здание они и решили перебраться.

Более того, улицу Михаила Грушевского оккупационная власть перекрыла бетонными плитами, сделав ее пешеходной".

Детали: По данным местного издания, в ДК Шевченко находится фейковые торгово-промышленная палата, РАГС.

На первом этаже заняли кабинеты самозванка "начальник военно-гражданской администрации" Галина Данильченко и псевдо-губернатор Евгений Балицкий.

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Справка: ДК Шевченко находится в Мелитополе на пл. Победы 4, а здание горисполкома – на ул. Грушевского 5.