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В Мелитополе коллаборанты в панике готовят себе новую мэрию – СМИ

Елена РощинаПонедельник, 18 июля 2022, 07:31
В Мелитополе коллаборанты в панике готовят себе новую мэрию – СМИ
Мелитополь, фото Риа-Мелитополь

Мелитопольские коллаборанты боятся находиться во дворце культуры имени Шевченко в центре города и готовят для себя здание горисполкома.

Источник: РИА Мелитополь

Дословно: "Мелитопольские коллаборанты в панике. Они боятся находиться в здании ДК Шевченко в центре города и отказываются ходить на работу.

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В настоящее время коллаборанты уже восстанавливают кабинеты здания горисполкома по улице Михаила Грушевского. Есть информация, что именно в это здание они и решили перебраться. 

Более того, улицу Михаила Грушевского оккупационная власть перекрыла бетонными плитами, сделав ее пешеходной".

Детали: По данным местного издания, в ДК Шевченко находится фейковые торгово-промышленная палата, РАГС. 

ВИДЕО ДНЯ

На первом этаже заняли кабинеты самозванка "начальник военно-гражданской администрации" Галина Данильченко и псевдо-губернатор Евгений Балицкий.

Справка: ДК Шевченко находится в Мелитополе на пл. Победы 4, а здание горисполкома – на ул. Грушевского 5.

Темы: Мелитопольоккупация
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