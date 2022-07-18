Росіяни завдали ударів по промисловій зоні Краматорська
Понеділок, 18 липня 2022, 09:01
Російська армія зранку 18 липня завдала ударів по промисловій зоні Краматорська Донецької області.
Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, Краматорська міська рада
Пряма мова Гончаренка: "Гучний ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ".
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Деталі: У свою чергу, начальник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях повідомив, що ніч на території громади пройшла спокійно. Триває евакуація з міста.