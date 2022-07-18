Росіяни завдали ударів по промисловій зоні Краматорська

Російська армія зранку 18 липня завдала ударів по промисловій зоні Краматорська Донецької області.

Джерело: міський голова Краматорська Олександр Гончаренко, Краматорська міська рада

Пряма мова Гончаренка: "Гучний ранок у Краматорську. 4 удари по промисловій зоні, схоже з РСЗВ".

Деталі: У свою чергу, начальник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях повідомив, що ніч на території громади пройшла спокійно. Триває евакуація з міста.