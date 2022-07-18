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Россияне нанесли удары по промышленной зоне Краматорска

Елена РощинаПонедельник, 18 июля 2022, 09:01
Фото из Telegram Краматорского горсовета

Российская армия с утра 18 июля нанесла удары по промышленной зоне Краматорска Донецкой области.

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко, Краматорский городской совет 

Прямая речь Гончаренко: "Шумное утро в Краматорске. 4 удара по промышленной зоне, похоже из РСЗО".

Детали: В свою очередь начальник городской военной администрации Славянска Вадим Лях сообщил, что ночь на территории общины прошла спокойно. Продолжается эвакуация из города.

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Темы: КраматорскСлавянскДонецкая область
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