Россияне нанесли удары по промышленной зоне Краматорска

Российская армия с утра 18 июля нанесла удары по промышленной зоне Краматорска Донецкой области.

Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко, Краматорский городской совет

Прямая речь Гончаренко: "Шумное утро в Краматорске. 4 удара по промышленной зоне, похоже из РСЗО".

Детали: В свою очередь начальник городской военной администрации Славянска Вадим Лях сообщил, что ночь на территории общины прошла спокойно. Продолжается эвакуация из города.