Россияне нанесли удары по промышленной зоне Краматорска
Понедельник, 18 июля 2022, 09:01
Российская армия с утра 18 июля нанесла удары по промышленной зоне Краматорска Донецкой области.
Источник: городской глава Краматорска Александр Гончаренко, Краматорский городской совет
Прямая речь Гончаренко: "Шумное утро в Краматорске. 4 удара по промышленной зоне, похоже из РСЗО".
Детали: В свою очередь начальник городской военной администрации Славянска Вадим Лях сообщил, что ночь на территории общины прошла спокойно. Продолжается эвакуация из города.
ВИДЕО ДНЯ