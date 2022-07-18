Через російські обстріли за минулу добу поранено 4 дітей – ОГП

17 липня внаслідок обстрілу окупантами села Новий Донбас Покровського району Донецької області було поранено 16-річного хлопчика. Таким чином кількість поранених дітей у результаті російської агресії зросла до 666, кількість жертв не змінилася – 353 дитини загинуло через війну.

Джерело: пресслужба ОГП

Деталі: Також 17 липня окупанти вкотре обстріляли місто Бахмут на Донеччині. Поранення різного ступеня тяжкості отримали троє дітей 2, 3 та 9 років.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 373, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Загалом більше ніж 1019 дітей постраждали в Україні внаслідок російської агресії.

Крім того через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2138 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.