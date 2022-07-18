Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки ранены 4 ребенка - ОГП

17 июля в результате обстрела оккупантами села Новый Донбасс Покровского района Донецкой области был ранен 16-летний парень. Таким образом, количество раненых детей в результате российской агрессии возросло до 666, количество жертв не изменилось – 353 ребенка погибли из-за войны войны.

Источник: пресс-служба ОГП

Детали: Также 17 июля оккупанты в очередной раз обстреляли город Бахмут Донецкой области. Ранения разной степени тяжести получили трое детей 2, 3 и 9 лет.

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Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 373, Харьковской – 191, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 61, Николаевской – 53, Херсонской – 52, Запорожской – 31.

В общей сложности более 1019 детей пострадали в Украине в результате российской агрессии.

Кроме того из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2138 учебных заведений. Из них 221 разрушен полностью.