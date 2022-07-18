Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Захисники вже знищили 38450 окупантів та 1687 танків - Генштаб

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 09:23
Фото Генштаб у Facebook

За добу захисники знищили 150 російських окупантів, а з початку повномасштабної військової агресії ЗСУ ліквідували близько 38450 загарбників.

Джерело: Генштаб ВСУ у Facebook

Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському  напрямку.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:

особового складу близько 38450 (+150) осіб,

танків ‒ 1687 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7) од,

ВІДЕО ДНЯ

артилерійських систем– 849 (+3) од,

РСЗВ - 248 (+0) од,

засобів ППО - 113 (+3) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів– 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),

крилатих ракет - 166 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн- 2753 (+7) од,

спеціальної техніки - 70 (+2).

Теми: війнаарміяУкраїнаРосія
Головне сьогодні

ЗСУ завдали ворогу втрат на Слов’янському й Авдіївському напрямках – зведення Генштабу

Азербайджан постачатиме в ЄС до 20 млрд кубометрів газу на рік: сторони підписали угоду

відео"Сеанс екзорцизму": із зали Ради вигнали симпатика Лукашенка, який вбрався у камуфляж ЗСУ

фотоРада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики

Росіяни випустили по Одещині 4 ракети - ОК "Південь"

Зеленський призначив т.в.о. голови СБУ

Усі новини...
війна
Від російського обстрілу Торецька загинули 5 людей
Комісія з журналістської етики засудила інтерв’ю з постраждалою у Вінниці жінкою, яка втратила доньку
Шойгу наказав окупантам знищити ракетні системи ЗСУ великої дальності
Останні новини
18:46
фото"Ой у лузі червона калина": НБУ презентував нові патріотичні монети
18:35
Уряд хоче, щоб НБУ друкував ще більше грошей. До чого це може призвести?
18:31
ЗСУ завдали ворогу втрат на Слов’янському й Авдіївському напрямках – зведення Генштабу
18:16
Білоруса засудили до 1,5 років колонії за образу Лукашенка в соцмережах
18:10
Трасс єдина з претендентів на посаду Джонсона зустрілася б із Путіним на G20
18:08
відеоУ родині вбитого окупанта, яка вимагає компенсації, помітили український холодильник
18:00
мапаУ більшості областей України повітряна тривога
17:56
Ексватажок бойовиків Гіркін користувався в РФ паспортами прикриття – розслідування
17:54
Падіння економіки Білорусі посилюється: за пів року ВВП знизився на 4,2%
17:40
У ВР хочуть звільнити від мобілізації викладачів вишів без наукового ступеня
Усі новини...