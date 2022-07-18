Захисники вже знищили 38450 окупантів та 1687 танків - Генштаб
Понеділок, 18 липня 2022, 09:23
За добу захисники знищили 150 російських окупантів, а з початку повномасштабної військової агресії ЗСУ ліквідували близько 38450 загарбників.
Джерело: Генштаб ВСУ у Facebook
Деталі: Найбільших втрат загарбники зазнали на Бахмутському напрямку.
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Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 18.07 орієнтовно склали:
особового складу близько 38450 (+150) осіб,
танків ‒ 1687 (+3) од,
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бойових броньованих машин ‒ 3886 (+7) од,
артилерійських систем– 849 (+3) од,
РСЗВ - 248 (+0) од,
засобів ППО - 113 (+3) од,
літаків – 220 (+0) од,
гелікоптерів– 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 690 (+2),
крилатих ракет - 166 (+0),
кораблів/катерів - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн- 2753 (+7) од,
спеціальної техніки - 70 (+2).