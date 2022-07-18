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Защитники уже уничтожили 38450 оккупантов и 1687 танков - Генштаб

"Украинская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 09:23
Фото Генштаб в Facebook

За сутки защитники уничтожили 150 российских оккупантов, а с начала полномасштабной военной агрессии ВСУ ликвидировали около 38450 захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Наибольшие потери захватчики понесли на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 18.07 ориентировочно составили:

личного состава около 38450 (+150) человек,

танков ‒ 1687 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3886 (+7) ед,

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артиллерийских систем – 849 (+3) ед,

РСЗО - 248 (+0) ед,

средств ПВО - 113 (+3) ед,

самолетов – 220 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 690 (+2),

крылатых ракет – 166 (+0),

кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн- 2753 (+7) ед,

специальной техники -70 (+2).

Темы: войнаармияУкраинаРосcия
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