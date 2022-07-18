Защитники уже уничтожили 38450 оккупантов и 1687 танков - Генштаб
Понедельник, 18 июля 2022, 09:23
За сутки защитники уничтожили 150 российских оккупантов, а с начала полномасштабной военной агрессии ВСУ ликвидировали около 38450 захватчиков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Наибольшие потери захватчики понесли на Бахмутском направлении.
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Общие боевые потери оккупантов с 24.02 по 18.07 ориентировочно составили:
личного состава около 38450 (+150) человек,
танков ‒ 1687 (+3) ед,
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боевых бронированных машин ‒ 3886 (+7) ед,
артиллерийских систем – 849 (+3) ед,
РСЗО - 248 (+0) ед,
средств ПВО - 113 (+3) ед,
самолетов – 220 (+0) ед,
вертолетов – 188 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 690 (+2),
крылатых ракет – 166 (+0),
кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн- 2753 (+7) ед,
специальной техники -70 (+2).