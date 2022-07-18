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Британські розвідники прогнозують, що "Вагнер" втрачатиме свою роль для РФ

Олена РощінаПонеділок, 18 липня 2022, 09:27

Британські розвідники вважають, що через зниження критеріїв для набору новобранців, залучення засуджених та коротке навчання ПВК "Вагнер" втрачатиме свою провідну роль у війні, яку веде Росія в Україні.

Джерело: огляд військової розвідки, оприлюднений Міністерством оборони Великої Британії 18 липня 

Дослівно: "Росія використовувала приватну військову компанію "Вагнер" для посилення сил на передовій, а також для зменшення нестачі особового складу та втрат.

"Вагнер" майже напевно відігравав центральну роль в останніх боях, включаючи захоплення Попасної та Лисичанська. Ці бої завдали групі великих втрат.

"Вагнер" знижує стандарти набору, бере на роботу засуджених і осіб, які раніше були в "чорних списках". Для новобранців доступне дуже обмежене навчання. Це, швидше за все, вплине на майбутню оперативну ефективність групи та зменшить її цінність як опори для регулярних російських сил".

Деталі: Британська розвідка відзначає, що глава "Вагнера" Євгеній Пригожин нещодавно отримав звання Героя Російської Федерації за роботу "Вагнера" в Луганську.

У той час, коли відбувається заміна низки високопоставлених російських військових командирів, це, ймовірно, загострить невдоволення між військовими та "Вагнером", припускають розвідники.

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Це також, імовірно, негативно вплине на моральний стан російських військових, додають вони.

Теми: розвідкаВагнерРосіявійна
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