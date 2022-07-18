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Британські розвідники прогнозують, що "Вагнер" втрачатиме свою роль для РФ

Олена РощінаПонеділок, 18 липня 2022, 09:27

Британські розвідники вважають, що через зниження критеріїв для набору новобранців, залучення засуджених та коротке навчання ПВК "Вагнер" втрачатиме свою провідну роль у війні, яку веде Росія в Україні.

Джерело: огляд військової розвідки, оприлюднений Міністерством оборони Великої Британії 18 липня 

Дослівно: "Росія використовувала приватну військову компанію "Вагнер" для посилення сил на передовій, а також для зменшення нестачі особового складу та втрат.

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"Вагнер" майже напевно відігравав центральну роль в останніх боях, включаючи захоплення Попасної та Лисичанська. Ці бої завдали групі великих втрат.

"Вагнер" знижує стандарти набору, бере на роботу засуджених і осіб, які раніше були в "чорних списках". Для новобранців доступне дуже обмежене навчання. Це, швидше за все, вплине на майбутню оперативну ефективність групи та зменшить її цінність як опори для регулярних російських сил".

Деталі: Британська розвідка відзначає, що глава "Вагнера" Євгеній Пригожин нещодавно отримав звання Героя Російської Федерації за роботу "Вагнера" в Луганську.

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У той час, коли відбувається заміна низки високопоставлених російських військових командирів, це, ймовірно, загострить невдоволення між військовими та "Вагнером", припускають розвідники.

Це також, імовірно, негативно вплине на моральний стан російських військових, додають вони.

Теми: розвідкаВагнерРосіявійна
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