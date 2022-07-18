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Британские разведчики прогнозируют, что "Вагнер" будет терять свою роль для РФ

Елена РощинаПонедельник, 18 июля 2022, 09:27

Британские разведчики считают, что из-за снижения критериев для набора новобранцев, привлечения осужденных и короткой учебы ЧВК "Вагнер" будет терять свою ведущую роль в войне, которую ведет Россия в Украине.

Источник: обзор военной разведки, обнародованный Министерством обороны Великобритании 18 июля

Дословно: "Россия использовала частную военную компанию "Вагнер" для усиления сил на передовой, а также для уменьшения недостатка личного состава и потерь.

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"Вагнер" почти наверняка играл центральную роль в последних боях, включая захват Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе большие потери.

"Вагнер" снижает стандарты набора, берет на работу осужденных и лиц, ранее бывших в "черных списках". Для новобранцев доступно очень ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на будущую оперативную эффективность группы и снизит ее ценность как опоры для регулярных российских сил".

Детали: Британская разведка отмечает, что глава "Вагнера" ​​Евгений Пригожин недавно получил звание Героя Российской Федерации за работу "Вагнера" ​​в Луганске.

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В то время, когда происходит замена ряда высокопоставленных российских военных командиров, это, вероятно, обострит недовольство между военными и "Вагнером", полагают разведчики.

Это также, вероятно, окажет негативное влияние на моральное состояние российских военных, добавляют они.

Темы: разведкаВагнерРосcиявойна
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