Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пункт пропуску "Корчова-Краковець" на 10 днів закрили для пасажирського транспорту

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 09:34

Прикордонний пункт пропуску Корчова-Краковець на кордоні України та Польщі не працюватиме на пропуск пасажирського транспорту протягом 10 днів.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".

Державна прикордонна служба України інформує, що з 18 липня в пункті пропуску Корчова-Краковець на 10 діб припиняється пропуск пасажирського транспорту в напрямку виїзду з України.

"Це пов'язано з проведенням робіт з модернізації", - йдеться у повідомленні.

На сайті Львівської ОВА уточнюється, що упродовж десяти днів споруджуватимуть захисний павільйон.

ВІДЕО ДНЯ

Обмеження не стосуються вантажівок.

Пункт пропуску "Краковець-Корчова" після модернізації відкрили 20 червня. Тут збільшили кількість смуг для вантажівок з чотирьох до десяти та створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

Також на пункті пропуску збільшили кількість прикордонників та митників. Для їх роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі. Планується, що пропускна спроможність буде збільшена щонайменше на 50%.

Теми: кордонПрикордонна службаПольща
Головне сьогодні

ЗСУ завдали ворогу втрат на Слов’янському й Авдіївському напрямках – зведення Генштабу

Азербайджан постачатиме в ЄС до 20 млрд кубометрів газу на рік: сторони підписали угоду

відео"Сеанс екзорцизму": із зали Ради вигнали симпатика Лукашенка, який вбрався у камуфляж ЗСУ

фотоРада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики

Росіяни випустили по Одещині 4 ракети - ОК "Південь"

Зеленський призначив т.в.о. голови СБУ

Усі новини...
кордон
За два тижні без пільгового режиму розмитнення завезли понад 5 тисяч автівок
У Росії знову заявили, що ЗСУ обстріляли Брянську область
Українці за час війни перетнули кордон понад 9 мільйонів разів – агентство ООН
Останні новини
19:05
відеоКім оголосив винагороду за допомогу в затриманні коригувальників вогню
18:46
фото"Ой у лузі червона калина": НБУ презентував нові патріотичні монети
18:35
Уряд хоче, щоб НБУ друкував ще більше грошей. До чого це може призвести?
18:31
ЗСУ завдали ворогу втрат на Слов’янському й Авдіївському напрямках – зведення Генштабу
18:16
Білоруса засудили до 1,5 років колонії за образу Лукашенка в соцмережах
18:10
Трасс єдина з претендентів на посаду Джонсона зустрілася б із Путіним на G20
18:08
відеоУ родині вбитого окупанта, яка вимагає компенсації, помітили український холодильник
18:00
мапаУ більшості областей України повітряна тривога
17:56
Ексватажок бойовиків Гіркін користувався в РФ паспортами прикриття – розслідування
17:54
Падіння економіки Білорусі посилюється: за пів року ВВП знизився на 4,2%
Усі новини...