Пункт пропуску "Корчова-Краковець" на 10 днів закрили для пасажирського транспорту

Прикордонний пункт пропуску Корчова-Краковець на кордоні України та Польщі не працюватиме на пропуск пасажирського транспорту протягом 10 днів.

Про це повідомляє Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".

Державна прикордонна служба України інформує, що з 18 липня в пункті пропуску Корчова-Краковець на 10 діб припиняється пропуск пасажирського транспорту в напрямку виїзду з України.

"Це пов'язано з проведенням робіт з модернізації", - йдеться у повідомленні.

#granica🇵🇱🇺🇦

UWAGA📢Państwowa Służba Graniczna Ukrainy informuje,że od poniedziałku 18.07 br.w przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec zostanie wstrzymana na 10 dni odprawa pojazdów osobowych na kierunku wyjazdowym z Ukrainy(wjazd do🇵🇱)

Związane jest to z pracami modernizacyjnymi — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 15, 2022

На сайті Львівської ОВА уточнюється, що упродовж десяти днів споруджуватимуть захисний павільйон.

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Обмеження не стосуються вантажівок.

Пункт пропуску "Краковець-Корчова" після модернізації відкрили 20 червня. Тут збільшили кількість смуг для вантажівок з чотирьох до десяти та створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

Також на пункті пропуску збільшили кількість прикордонників та митників. Для їх роботи польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі. Планується, що пропускна спроможність буде збільшена щонайменше на 50%.