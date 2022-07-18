Пункт пропуска "Корчова-Краковец" на 10 дней закрыли для пассажирского транспорта

Пограничный пункт пропуска "Корчова-Краковец" на границе Украины и Польши не будет работать на пропуск пассажирского транспорта в течение 10 дней.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши, пишет "Европейская правда".

Государственная пограничная служба Украины информирует, что с 18 июля в пункте пропуска Корчова-Краковец на 10 суток прекращается пропуск пассажирского транспорта в направлении выезда из Украины.

"Это связано с проведением работ по модернизации", - говорится в сообщении.

#granica🇵🇱🇺🇦

UWAGA📢Państwowa Służba Graniczna Ukrainy informuje,że od poniedziałku 18.07 br.w przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec zostanie wstrzymana na 10 dni odprawa pojazdów osobowych na kierunku wyjazdowym z Ukrainy(wjazd do🇵🇱)

Związane jest to z pracami modernizacyjnymi — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 15, 2022

На сайте Львовской ОВА уточняется, что в течение десяти дней будут строить защитный павильон.

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Ограничения не касаются грузовиков.

Пункт пропуска "Краковец-Корчова" после модернизации был открыт 20 июня. Здесь увеличили количество полос для грузовиков с четырех до десяти и создали дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.

Также на пункте пропуска увеличили количество пограничников и таможенников. Для их работы польская сторона предоставила специальные контейнерные модули. Планируется, что пропускная способность будет увеличена не менее чем на 50%.