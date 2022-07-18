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Пункт пропуска "Корчова-Краковец" на 10 дней закрыли для пассажирского транспорта

"Европейская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 09:34

Пограничный пункт пропуска "Корчова-Краковец" на границе Украины и Польши не будет работать на пропуск пассажирского транспорта в течение 10 дней.

Об этом сообщает Пограничная служба Польши, пишет "Европейская правда".

Государственная пограничная служба Украины информирует, что с 18 июля в пункте пропуска Корчова-Краковец на 10 суток прекращается пропуск пассажирского транспорта в направлении выезда из Украины.

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"Это связано с проведением работ по модернизации", - говорится в сообщении.

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На сайте Львовской ОВА уточняется, что в течение десяти дней будут строить защитный павильон.

Ограничения не касаются грузовиков.

Пункт пропуска "Краковец-Корчова" после модернизации был открыт 20 июня. Здесь увеличили количество полос для грузовиков с четырех до десяти и создали дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.

Также на пункте пропуска увеличили количество пограничников и таможенников. Для их работы польская сторона предоставила специальные контейнерные модули. Планируется, что пропускная способность будет увеличена не менее чем на 50%.

Темы: границаПограничная службаПольша
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