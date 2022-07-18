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"За Вінницю": Повітряні сили знищили 30 окупантів, КСП, ВОП та 20 одиниць техніки за добу

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 липня 2022, 09:42
фото Повітряних сил

Українська авіація минулої доби відмінусувала ворогу 30 окупантів, командно-спостережний пункт роти, взводний опорний пункт та 2 десятки одиниць техніки.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "17 липня російське командування недорахувалося трьох десятків орків, уражено до двадцяти одиниць техніки рашистів, командно-спостережний пункт роти та взводний опорний пункт.

Протиповітряна оборона продовжує контролювати повітряний простір на підконтрольній території. Минулої доби збито один БпЛА противника".

Деталі: За даними Повітряних сил, ударна авіація завдала понад 1750 групових авіаударів по окупантах з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувальної авіації Повітряних сил, продовжують доносити до окупантів переконливі аргументи у вигляді бомб та ракет", - додають у командуванні.

Теми: війна
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