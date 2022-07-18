Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"За Винницу": Воздушные силы уничтожили 30 оккупантов и 20 единиц техники в сутки

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 июля 2022, 09:42
фото Воздушных сил

Украинская авиация за минувшие сутки уничтожила 30 оккупантов, командно-наблюдательный пункт роты, взводный опорный пункт и 2 десятка единиц техники.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "17 июля российское командование недосчиталось трех десятков орков, поражено до двадцати единиц техники рашистов, командно-наблюдательный пункт роты и взводный опорный пункт.

Противовоздушная оборона продолжает контролировать воздушное пространство на подконтрольной территории. За прошедшие сутки сбит один БпЛА противника".

Детали: По данным Воздушных сил, ударная авиация нанесла более 1750 групповых авиаударов по оккупантам с начала полномасштабного вторжения России.

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет", - добавляют в командовании.

Темы: война
Главное сегодня

ВСУ нанесли врагу потери на Славянском и Авдеевском направлениях – сводка Генштаба

Азербайджан будет поставлять в ЕС до 20 млрд кубометров газа в год: стороны подписали соглашение

видео"Сеанс экзорцизма": из зала Рады выгнали симпатика Лукашенко, облачившегося в камуфляж ВСУ

фотоРада уволила Лазебную с должности министра соцполитики

Россияне выпустили по Одесщине 4 ракеты - ОК "Південь"

Зеленский назначил и.о. главы СБУ

Все новости...
война
СБУ задержала корректировщицу огня по Киеву
От российского обстрела Торецка погибли 6 человек
Комиссия по журналистской этике осудила интервью с пострадавшей в Виннице женщиной, потерявшей дочь
Последние новости
19:12
Венедиктова не соглашается со своим отстранением – источники
19:05
видеоКим объявил награду за помощь в поимке корректировщиков огня
18:46
фотоНБУ представил новые патриотические монеты
18:35
Правительство хочет, чтобы НБУ печатало еще больше денег. К чему это может привести?
18:31
ВСУ нанесли врагу потери на Славянском и Авдеевском направлениях – сводка Генштаба
18:16
Белоруса приговорили к 1,5 годам колонии за оскорбление Лукашенко в соцсетях
18:10
Трасс единственная из претендентов на должность Джонсона встретилась бы с Путиным на G20
18:08
видеоВ семье убитого оккупанта, требующей компенсации, заметили украинский холодильник
18:00
картаВ большинстве областей Украины воздушная тревога
17:56
Экс-главарь боевиков Гиркин пользовался в РФ паспортами прикрытия – расследование
Все новости...