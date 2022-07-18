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"За Винницу": Воздушные силы уничтожили 30 оккупантов и 20 единиц техники в сутки

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 июля 2022, 09:42
За Винницу: Воздушные силы уничтожили 30 оккупантов и 20 единиц техники в сутки
фото Воздушных сил

Украинская авиация за минувшие сутки уничтожила 30 оккупантов, командно-наблюдательный пункт роты, взводный опорный пункт и 2 десятка единиц техники.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Дословно: "17 июля российское командование недосчиталось трех десятков орков, поражено до двадцати единиц техники рашистов, командно-наблюдательный пункт роты и взводный опорный пункт.

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Противовоздушная оборона продолжает контролировать воздушное пространство на подконтрольной территории. За прошедшие сутки сбит один БпЛА противника".

Детали: По данным Воздушных сил, ударная авиация нанесла более 1750 групповых авиаударов по оккупантам с начала полномасштабного вторжения России.

"Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребительной авиации Воздушных сил продолжают доносить до оккупантов убедительные аргументы в виде бомб и ракет", - добавляют в командовании.

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Темы: война
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