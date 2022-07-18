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Окупанти атакують Луганщину, вдарили по Миколаєву, укріплюються на Херсонщині – ОВА

"Українська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 10:04
Окупанти атакують Луганщину, вдарили по Миколаєву, укріплюються на Херсонщині – ОВА
Фото ДСНС у Facebook

За даними голів областей, загарбники безрезультатно здійснюють атаки на Луганщині, сьогодні вранці відкрили масований ракетний удар по Миколаєву. Також загарбники укріплюють свої позиції на Херсонщині та обстрілюють звільнені населені пункти.

Джерело: дані голів областей про ситуацію станом на 8 ранку 18 липня

Деталі:

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Сумщина: минулої доби ворог знову обстрілював громади Сумщини: вдень — вдарив чотири рази по Юнаківській громаді, ввечері — артобстріл зі ствольної артилерії по Шалигінській громаді, мінометний обстріл Білопільської громади. Постраждалих немає.

Вночі — мінометні обстріли Шалигінської та Юнаківської громад. Попередньо − без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина: вночі ворог кілька разів обстріляв Нікополь. Попередньо, одна людина поранена, госпіталізована.

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Зруйновано до 10 приватних будинків, є пошкодження у місцевій лікарні, на двох місцевих підприємствах та у порту.

Масштаби та наслідки обстрілів наразі з’ясовуються.

Харків: вчора ввечері внаслідок обстрілів зі ствольної артилерії в Київському районі — часткові руйнування та пошкодження багатоповерхових будинків.

Вночі окупанти обстріляли також смт Золочів. Внаслідок обстрілу приватного домоволодіння горіла господарча споруда, гараж.

Вночі в м. Чугуїв внаслідок обстрілу пошкоджено 5-ти поверховий житловий будинок.

За попередніми даними, внаслідок нічних обстрілів постраждалих немає.

Луганщина: ситуація на фронті без змін, росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, однак зазнали втрат та відійшли. Відбито наступ ворога і поблизу Білогорівки.

За ніч: 5 авіаударів, 13 артобстрілів. Окупаційні ЗМІ з посиланням на "владу" м. Алчевська повідомляють про руйнування тролейбусного депо та профілакторію ракетним ударом HIMARS. Про розташування в цих будівлях військових об’єктів замовчується.

Донеччина: ворог минулої доби обстрілював Костянтинівку, Соледар, Торецьк, Сіверськ, Вугледар, Мар'їнку, Новий Донбас (Світлівський старостинський округ), Краматорськ.

З ночі і станом на ранок — обстріляні Торецьк, с. Миколайпілля Дружківської громади (пошкоджено 7 приватних житлових будинків). Інформація щодо вбитих та поранених уточнюється.

За добу по області — двоє загиблих, 10 поранених.

Миколаївщина: сьогодні зранку Миколаїв знову зазнав масованого ракетного обстрілу. Попередньо відомо про влучання в автосалон та салон з продажу сільгосптехніки. Інші влучання були по околицях міста. Детальна інформація уточнюється.

Вчора протягом дня фіксувалися обстріли сіл Лимани та Українки Галицинівської громади. Влучення переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Внаслідок ворожих обстрілів у селищі Березанка Березанської громади відбулось займання пшениці.

Баштанський район: продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина: ситуація на території області залишається стабільно напруженою.

Військові РФ активно продовжують укріплення рубежів оборони  залізобетонними конструкціями. Триває обстріл звільнених сіл та сусідніх регіонів, в багатьох населених пунктах пошкоджені практично всі будинки та інша інфраструктура.

Гучно було у Лазурному. ЗСУ знищили склад боєприпасів військових окупантів, який був розташований на березі моря, в санаторії "Чайка".

Теми: війнаУкраїна
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