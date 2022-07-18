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Оккупанты атакуют Луганщину, ударили по Николаеву, укрепляются на Херсонщине - ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 10:04
Фото ГСЧС в Facebook

По данным глав областей, захватчики безрезультатно совершают атаки на Луганщине, сегодня открыли массированный ракетный удар по Николаеву. Также захватчики укрепляют свои позиции на Херсонщине и обстреливают освобожденные населенные пункты.

Источник: данные глав областей о ситуации по состоянию на 8 утра 18 июля

Детали:

Сумщина: за минувшие сутки враг снова обстреливал общины Сумщины: днем ​​— ударил четыре раза по Юнаковской общине, вечером — артобстрел из ствольной артиллерии по Шалыгинской общине, минометный обстрел Белопольской общины. Пострадавших нет.

Ночью минометные обстрелы Шалыгинской и Юнаковской общин. Предварительно – без жертв и разрушений.

Днепропетровщина: ночью враг несколько раз обстрелял Никополь. Предварительно один человек ранен, госпитализирован.

Разрушены до 10 частных домов, есть повреждения в местной больнице, на двух местных предприятиях и в порту.

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Масштабы и последствия обстрелов выясняются.

Харьков: вчера вечером в результате обстрелов из ствольной артиллерии в Киевском районе частичные разрушения и повреждения многоэтажных домов.

Ночью оккупанты обстреляли также пгт Золочев. В результате обстрела частного домовладения горела хозяйственная постройка, гараж.

Ночью в г. Чугуев в результате обстрела поврежден 5-ти этажный жилой дом.

По предварительным данным, в результате ночных обстрелов пострадавших нет.

Луганщина: ситуация на фронте без изменений, россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага и вблизи Белогоровки.

За ночь: 5 авиаударов, 13 артобстрелов. Оккупационные СМИ со ссылкой на "власть" г. Алчевска сообщают о разрушении троллейбусного депо и профилактория ракетным ударом HIMARS. О расположении в этих зданиях военных объектов умалчивается.

Донетчина: враг за минувшие сутки обстреливал Константиновку, Соледар, Торецк, Северск, Угледар, Марьинку, Новый Донбасс (Светловский старостинский округ), Краматорск.

С ночи и на утро — обстреляны Торецк, с. Николайполье Дружковской общины (повреждены 7 частных жилых домов). Информация об убитых и раненых уточняется.

За сутки по области — двое погибших, 10 раненых.

Николаевщина: сегодня утром Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в автосалон и салон по продажам сельхозтехники. Другие попадания были по окрестностям города. Подробная информация уточняется.

Вчера в течение дня фиксировались обстрелы сел Лиманы и Украинки Галицыновской общины. Попадание преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.

В результате вражеских обстрелов в поселке Березанка Березанской общины произошло возгорание пшеницы.

Баштанский район: продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсон: ситуация на территории области остается стабильно напряженной.

Военные РФ активно продолжают укрепление рубежей обороны железобетонными конструкциями. Продолжаются обстрелы освобожденных сел и соседних регионов, во многих населенных пунктах повреждены практически все дома и другая инфраструктура.

Громко было в Лазурном. ВСУ уничтожили склад боеприпасов военных оккупантов, расположенный на берегу моря, в санатории "Чайка".

Темы: войнаУкраина
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