Оккупанты атакуют Луганщину, ударили по Николаеву, укрепляются на Херсонщине - ОВА
По данным глав областей, захватчики безрезультатно совершают атаки на Луганщине, сегодня открыли массированный ракетный удар по Николаеву. Также захватчики укрепляют свои позиции на Херсонщине и обстреливают освобожденные населенные пункты.
Источник: данные глав областей о ситуации по состоянию на 8 утра 18 июля
Детали:
Сумщина: за минувшие сутки враг снова обстреливал общины Сумщины: днем — ударил четыре раза по Юнаковской общине, вечером — артобстрел из ствольной артиллерии по Шалыгинской общине, минометный обстрел Белопольской общины. Пострадавших нет.
Ночью минометные обстрелы Шалыгинской и Юнаковской общин. Предварительно – без жертв и разрушений.
Днепропетровщина: ночью враг несколько раз обстрелял Никополь. Предварительно один человек ранен, госпитализирован.
Разрушены до 10 частных домов, есть повреждения в местной больнице, на двух местных предприятиях и в порту.
Масштабы и последствия обстрелов выясняются.
Харьков: вчера вечером в результате обстрелов из ствольной артиллерии в Киевском районе частичные разрушения и повреждения многоэтажных домов.
Ночью оккупанты обстреляли также пгт Золочев. В результате обстрела частного домовладения горела хозяйственная постройка, гараж.
Ночью в г. Чугуев в результате обстрела поврежден 5-ти этажный жилой дом.
По предварительным данным, в результате ночных обстрелов пострадавших нет.
Луганщина: ситуация на фронте без изменений, россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако понесли потери и отошли. Отражено наступление врага и вблизи Белогоровки.
За ночь: 5 авиаударов, 13 артобстрелов. Оккупационные СМИ со ссылкой на "власть" г. Алчевска сообщают о разрушении троллейбусного депо и профилактория ракетным ударом HIMARS. О расположении в этих зданиях военных объектов умалчивается.
Донетчина: враг за минувшие сутки обстреливал Константиновку, Соледар, Торецк, Северск, Угледар, Марьинку, Новый Донбасс (Светловский старостинский округ), Краматорск.
С ночи и на утро — обстреляны Торецк, с. Николайполье Дружковской общины (повреждены 7 частных жилых домов). Информация об убитых и раненых уточняется.
За сутки по области — двое погибших, 10 раненых.
Николаевщина: сегодня утром Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в автосалон и салон по продажам сельхозтехники. Другие попадания были по окрестностям города. Подробная информация уточняется.
Вчера в течение дня фиксировались обстрелы сел Лиманы и Украинки Галицыновской общины. Попадание преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет.
В результате вражеских обстрелов в поселке Березанка Березанской общины произошло возгорание пшеницы.
Баштанский район: продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Херсон: ситуация на территории области остается стабильно напряженной.
Военные РФ активно продолжают укрепление рубежей обороны железобетонными конструкциями. Продолжаются обстрелы освобожденных сел и соседних регионов, во многих населенных пунктах повреждены практически все дома и другая инфраструктура.
Громко было в Лазурном. ВСУ уничтожили склад боеприпасов военных оккупантов, расположенный на берегу моря, в санатории "Чайка".