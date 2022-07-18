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Прокуратура показала наслідки ворожих обстрілів Харківщини: є загиблі та поранені

Валентина РоманенкоПонеділок, 18 липня 2022, 10:44
фото прокуратури

За даними прокурорів, внаслідок російських обстрілів 17 та 18 липня у Харківській області загинуло двоє та постраждали троє мирних мешканців.

Джерело: прокуратура Харківщини

Деталі: За даними слідства, 17 липня близько 20 години окупанти обстріляли село Калинове Богодухівського району. Внаслідок обстрілу постраждала 41-річна жінка. Її 65-річна мати від отриманих поранень під час обстрілу померла.

Ворог також завдав ударів по Чугуївщині. 17 липня військові країни-агресора обстріляли смт Печеніги. Внаслідок цього загинув 38-річний чоловік. Ще двоє чоловіків віком 63 та 75 років отримали поранення.

18 липня близько 2 години ночі окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву, що призвело до пошкодження двох багатоповерхівок.

Ворожих ударів продовжує зазнавати і Харків. Внаслідок чергового обстрілу пошкоджено житлові будинки у Київському районі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Теми: Харківська областьвійна
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