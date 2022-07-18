Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Прокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харьковщины: есть погибшие и раненые

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 июля 2022, 10:44
Прокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харьковщины: есть погибшие и раненые
фото прокуратуры

По данным прокуроров, в результате российских обстрелов 17 и 18 июля в Харьковской области погибли двое и пострадали трое мирных жителей.

Источник: прокуратура Харьковщины

Детали: По данным следствия, 17 июля около 20 часов оккупанты обстреляли село Калиново Богодуховского района. В результате обстрела пострадала 41-летняя женщина. Ее 65-летняя мать от полученных ранений во время обстрела скончалась.

Реклама:

Враг также нанес удары по Чугуевщине. 17 июля военные страны-агрессора обстреляли пгт Печенеги. В результате погиб 38-летний мужчина. Еще двое мужчин в возрасте 63 и 75 лет получили ранения.

18 июля около 2 часов ночи оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву, что привело к повреждению двух многоэтажек.

Враг продолжает наносить удары и по Харькову. В результате очередного обстрела повреждены жилые дома в Киевском районе.

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством.

 
 

Темы: Харьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Харьковская область
"Киць, пожалуйста, поехали, пока есть возможность". Как гражданские решаются во второй раз выезжать из-под Купянска
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Россияне ударили по пищевому предприятию в Купянске: убили охранника
Последние новости
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
Все новости...
Реклама: