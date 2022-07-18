Прокуратура показала последствия вражеских обстрелов Харьковщины: есть погибшие и раненые

По данным прокуроров, в результате российских обстрелов 17 и 18 июля в Харьковской области погибли двое и пострадали трое мирных жителей.

Источник: прокуратура Харьковщины

Детали: По данным следствия, 17 июля около 20 часов оккупанты обстреляли село Калиново Богодуховского района. В результате обстрела пострадала 41-летняя женщина. Ее 65-летняя мать от полученных ранений во время обстрела скончалась.

Реклама:

Враг также нанес удары по Чугуевщине. 17 июля военные страны-агрессора обстреляли пгт Печенеги. В результате погиб 38-летний мужчина. Еще двое мужчин в возрасте 63 и 75 лет получили ранения.

18 июля около 2 часов ночи оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуеву, что привело к повреждению двух многоэтажек.

Враг продолжает наносить удары и по Харькову. В результате очередного обстрела повреждены жилые дома в Киевском районе.

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженные с умышленным убийством.