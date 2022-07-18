У Литві на кордоні з Білоруссю розвернули рекордну з початку року групу мігрантів

Литовські прикордонники за неділю 17 липня розвернули на кордоні з Білоруссю понад 80 мігрантів, які намагались нелегально потрапити в країну - найбільше з початку року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Перейти білорусько-литовський кордон у недозволених місцях намагалися 81 особа. Для порівняння, у середу на кордоні розвернули 44 мігрантів, у четвер - 35, у п’ятницю 16, а в суботу жодних таких спроб не помітили.

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Найбільше людей на білорусько-литовському кордоні розвернули 27 листопада 2021 року - тоді нелегально потрапити в країну намагались 108 осіб.

У прикордонній службі прокоментували, що поки цей поодинокий випадок не дає підстав говорити про нову хвилю нелегальної міграції через Білорусь, але це "явний сигнал", що такі сценарії можуть повторитися.

Загалом з початку 2022 року литовські прикордонники розвернули на кордоні 2567 осіб, тоді як за 2021 рік - 8106 осіб.

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Нагадаємо, Литва й Польща влітку-восени 2021 року потерпали від міграційної кризи, штучно створеної Александром Лукашенком. Обидві країни після цих подій почали будувати паркан на кордоні з Білоруссю.

Польща нещодавно закінчила будівництво 186-кілометрової стіни, а Литва планує завершити будівництво бар’єру із системами спостереження до кінця року.