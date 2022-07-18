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В Литве на границе с Беларусью развернули рекордную с начала года группу мигрантов

"Европейская правда"Понедельник, 18 июля 2022, 10:48

Литовские пограничники за воскресенье 17 июля развернули на границе с Беларусью более 80 мигрантов, пытавшихся нелегально попасть в страну – больше всего с начала года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Перейти белорусско-литовскую границу в неразрешенных местах пытались 81 человек. Для сравнения, в среду на границе развернули 44 мигранта, в четверг – 35, в пятницу 16, а в субботу никаких таких попыток не заметили.

Больше всего людей на белорусско-литовской границе развернули 27 ноября 2021 года - тогда нелегально попасть в страну пытались 108 человек.

В пограничной службе прокомментировали, что пока этот одиночный случай не дает оснований говорить о новой волне нелегальной миграции через Беларусь, но это "явный сигнал", что такие сценарии могут повториться.

Всего с начала 2022 года литовские пограничники развернули на границе 2567 человек, тогда как за 2021 год – 8106 человек.

Напомним, Литва и Польша летом-осенью 2021 года страдали миграционным кризисом, искусственно созданным Александром Лукашенко. Обе страны после этих событий начали возводить забор на границе с Беларусью.

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Польша недавно завершила строительство 186-километровой стены, а Литва планирует завершить строительство барьера с системами наблюдения до конца года.

Темы: БеларусьЛитва
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