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В окупованому Маріуполі хлопець вийшов до Драмтеатру з прапором України

Понеділок, 18 липня 2022, 11:00
В окупованому Маріуполі хлопець вийшов до Драмтеатру з прапором України
Маріуполь, спротив, фото міськради

Маріупольська міська рада показал фото сміливця, який вийшов на вулиці Маріуполя з прапором України попри окупацію росіянами та ризик затримання й катувань. 

Джерело: Маріупольська міська рада

Дослівно: "Навіть окупований, Маріуполь не здається. Юнак вийшов на площу біля розбомбленого рашистами Драмтеатру з прапором України. Справжня сміливість зробити це, коли навіть за українську мову можна потрапити "на підвал".

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Десятки тисяч людей й досі не можуть виїхати з міста. Але вони чекають та мріють, що скоро Маріуполь знов буде українським". 

Деталі: Міськрада показала фотографії хлопця, який наважився на такий акт мирного спротиву окупації.

 
 

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