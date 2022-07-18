В оккупированном Мариуполе парень вышел к Драмтеатру с флагом Украины
Понедельник, 18 июля 2022, 11:00
Мариупольский городской совет показал фото храбреца, который вышел на улицы Мариуполя с флагом Украины, несмотря на оккупацию россиянами и риск задержания и пыток.
Источник: Мариупольский городской совет
Дословно: "Даже оккупированный, Мариуполь не сдается. Юноша вышел на площадь возле разбомбленного рашистами Драмтеатра с флагом Украины. Настоящая смелость сделать это, когда даже за украинский язык можно попасть на подвал.
Десятки тысяч людей до сих пор не могут уехать из города. Но они ждут и мечтают, что скоро Мариуполь снова будет украинским".
Детали: Горсовет показал фотографии парня, который решился на такой акт мирного сопротивления оккупации.