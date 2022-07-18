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В оккупированном Мариуполе парень вышел к Драмтеатру с флагом Украины

Понедельник, 18 июля 2022, 11:00
В оккупированном Мариуполе парень вышел к Драмтеатру с флагом Украины
Мариуполь, сопротивление, фото горсовета

Мариупольский городской совет показал фото храбреца, который вышел на улицы Мариуполя с флагом Украины, несмотря на оккупацию россиянами и риск задержания и пыток.

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "Даже оккупированный, Мариуполь не сдается. Юноша вышел на площадь возле разбомбленного рашистами Драмтеатра с флагом Украины. Настоящая смелость сделать это, когда даже за украинский язык можно попасть на подвал.

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Десятки тысяч людей до сих пор не могут уехать из города. Но они ждут и мечтают, что скоро Мариуполь снова будет украинским".

Детали: Горсовет показал фотографии парня, который решился на такой акт мирного сопротивления оккупации.

 
 

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